В частной клинике Сургута после укола обезболивающего скончалась пациентка

В Сургуте погибла 68-летняя пациентка частной клиники, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

В 13.30 20 февраля при подготовке к косметологической процедуре в одной из частных больниц Сургута пациентке сделали укол обезболивающего. Вскоре она начала задыхаться и потеряла сознание. Прибывшие приехавшие сотрудники "скорой" констатировали смерть пострадавшей. Предварительно, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.