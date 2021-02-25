25 Февраля 2021
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ремонт батареи, батарея, Ноябрьск (2019) | Фото: vk.com/zloynadym

В Салехарде в аварийном доме лопнули батареи: заживо сварилась кошка

В Салехарде в аварийном доме по ул. Мира, 25 лопнули батареи: погибла кошка.

Информацию об этом в группе "В Салехарде" социальной сети "ВКонтакте" опубликовала жительница дома, передает корреспондент Накануне.RU. Инцидент произошел 24 февраля.

"Мы думали, страшнее холодов и ветров ничего не может быть. Ветром снесло полстены. В морозы и ветра живем, как на улице. Нам страшно жить в этом доме, он разваливается на глазах. А сегодня и того страшнее - на втором этаже лопнули батареи, залило квартиру на первом этаже. На первом этаже хозяева в отъезде. Кипяток залил всю квартиру, хорошо, что людей не было ни на втором, ни на первом этаже. "Сварилась" только бедная кошечка. Мы живем рядом, у нас вода бежала в туалете по потолку", - сообщила она.

По словам женщины, она, ее бабушка и маленькие дети - одному пять лет, второму всего четыре месяца, вынуждены уехать к знакомым. В вою квартиру они боятся возвращаться.

В администрации Салехарда сообщили, что в управляющую организацию поступила заявка с первой квартиры дома №25 по ул. Мира – о подтоплении со второго этажа из квартиры №5.

"По приезду управляющей организацией установлено: квартира №5 опечатана судебными приставами. До момента вскрытия квартиры было принято решение о перекрытии отопления всего дома. Оперативно совместно с сотрудниками полиции квартира №5 была вскрыта, в ней установлен порыв батареи из-за открытых форточек. Силами управляющей организации порыв оперативно устранен, дверь в квартиру опечатана. Жительнице города, написавшей о случившемся, будет предложено прийти на личный прием в администрацию города Салехарда", - прокомментировали в мэрии.

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В Салехарде в аварийном доме лопнули батареи: заживо сварилась кошка

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Теги: аварийный дом, батареи, кошка



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