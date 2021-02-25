Отчеты депутата Бондаренко о доходах объявили "недостоверными"

Комиссия Саратовской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах признала отчеты депутата Николая Бондаренко "недостоверными и неполными".

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Члены комиссии рассмотрели сегодня результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Николаем Бондаренко (фракция КПРФ) за 2019 год, а также результаты проверки соблюдения депутатом установленных законами ограничений и запретов.

"По результатам анализа полученной информации и обсуждения, которое проходило 18 сентября 2020 года, комиссия установила, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом Николаем Бондаренко за 2019 год, являются недостоверными и неполными", - говорится на официальном сайте думы.

Также комиссия признала Бондаренко незаконно получавшим гонорары "за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации".

Свои отчеты члены комиссии направят в мандатную комиссию, а также в прокуратуру Саратовской области, заявил глава комиссии Алексей Антонов.

Ранее представители КПРФ предполагали, что выводы комиссии будут предложены как повод для лишения Бондаренко мандата.

Напомним, ранее комиссия по этике признала Бондаренко нарушителем – он плохо отзывался о "Единой России" на митинге 31 января. За этот же митинг его уже привлекли к ответственности правоохранительные органы. Между тем, сторонники Бондаренко полагают, что столь широкая атака на него связана с популярностью депутата, который собирается баллотироваться в Госдуму по тому же округу, что и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.