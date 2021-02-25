"Социальная передышка": в Екатеринбурге запустили услугу нянь, помогающим родителям особенных детей

Фонд "Живи, малыш" запустил в Екатеринбурге проект "Социальная передышка", в рамках которого будет развиваться служба нянь-ассистентов для семей с тяжелобольными детьми. Первое знакомство уральской семьи с няней состоится уже завтра, сообщает руководитель Фонда Егор Быков.

"Там мама Оксана, которая одна воспитывает двоих детей-инвалидов - Владика и Риту. Она привязана к ним, даже в магазин ходят втроем. Оксана - классная, понятно, что ей очень тяжело, но на жизнь она не жалуется - очень сильная. Ни минуты времени на себя у нее нет. Сейчас мы это исправим", - рассказывает Быков.

По его словам, после публикации новости о новых услугах в родительском чате, в фонд поступил целый шквал звонков от желающих познакомиться с проектом поближе. Сейчас работа няни расписана на неделю вперед, и прийти на помощь родителям особенных детей готовится второй специалист. В перспективе Быков надеется задействовать не менее 10 людей для оказания данной услуги.



"Несколько слов о нашей первой няне. Это женщина с медицинским образованием и огромным опытом работы с тяжелобольными детьми. Нам ее порекомендовали сами родители. Ее многие знают. Она, кстати, сидела с той самой карпинской "девочкой из шкафа". Еще у нее у самой был ребенок-инвалид, очень тяжелый. Она ухаживала за ним больше 20 лет. Несколько лет назад его не стало. В общем, наша первая няня - очень в теме, мы считаем, что нам с ней повезло", - рассказывает руководитель фонда.

Фонд продолжает собирать средства на реализацию проекта "Социальная передышка". Осталось собрать 13% от необходимых на этот год 480 тыс. руб. – 57 тыс. 758 руб. Помочь фонду можно здесь.