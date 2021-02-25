25 Февраля 2021
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Объявлен конкурс на должность главы Шурышкарского района

Депутаты думы Шурышкарского района на внеочередном заседании объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной администрации.

Прием документов для участия в конкурсе на должность главы пройдет с 27 февраля по 18 марта. Заседание конкурсной комиссии, на котором будут подведены итоги этапов конкурса, планируется на 22 марта.

На первом этапе конкурсная комиссия рассмотрит документы, представленные претендентами, и примет решение о допуске или об отказе в допуске претендента ко второму этапу конкурса. На втором этапе состоится индивидуальное собеседование с претендентами. После комиссия определит из числа претендентов кандидатов и представит их на рассмотрение представительному органу.

Напомним, Андрей Головин, возглавлявший Шурышкарский район с 2012 года, досрочно сложил полномочия в феврале 2021 года.

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Объявлен конкурс на должность главы Шурышкарского района

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Теги: глава Шурышкарского района, конкурс, должность



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