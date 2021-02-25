25 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Сгоревший дом в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины поможет уральской семье отстроить новый дом

В новогодние праздники в Нижнем Тагиле сгорел частный дом. Семья с двумя детьми – семилетней Дашей и десятилетним Ваней, который болен ДЦП, осталась без жилья, вещей и документов. Пожар произошел еще в новогодние праздники, но уже полтора месяца семья ищет возможность восстановить дом. Отстроить новый дом семье поможет Фонд святой Екатерины, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе организации.

После пожара погорельцам помогали всем миром: кто-то — одеждой, кто-то — с расчисткой сгоревшего дома. Работодатель главы семьи частично выделил средства на строительные материалы, но на восстановление дома этого было недостаточно. В итоге Ольга и Тимур Хамидуллины обратились за помощью к руководителю фонда "Живи, малыш" Егору Бычкову, который, в свою очередь, попросил поддержки у председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина

"Понимая, что мы не сможем помочь полностью восстановить дом и для семьи это неподъемно, я обратился к Игорю Алексеевичу Алтушкину с просьбой о помощи, и она была услышана. Сейчас будем работать со строительной компанией, чтобы как можно скорее семья въехала в новый дом", — говорит Егор Бычков. 

Сгоревший дом в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Сгоревший дом в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Пожар начался с построек во дворе и перекинулся на дом. Родители вовремя заметили огонь и успели вывести детей из дома. К сожалению, прибывшие пожарные машины оказались без воды. Пока они заправлялись, было упущено время, и дом сгорел вместе с вещами и документами. Сейчас семья живет у родственников. 

"Пожар — это всегда трагедия. Радует, что в сердцах людей есть место для светлого, и семье Ольги и Тимура помогает не только Фонд святой Екатерины, но и тагильчане. Надеемся, что уже в ближайшее время погода позволит начать строительство нового дома", — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что на прошлой неделе Фонд святой Екатерины завершил капитальный ремонт подъезда на Рассветной, 7, где из-за пожара погибли восемь человек. За три недели его вычистили от копоти, отштукатурили стены, заменили напольную плитку, окна и перила и на каждом этаже установили противопожарные двери.

Ремонт в подъезде на ЖБИ(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Ремонт в подъезде на ЖБИ(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

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Фонд святой Екатерины поможет уральской семье отстроить новый дом

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Теги: Фонд святой Екатерины, пожар



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