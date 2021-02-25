25 Февраля 2021
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Иван Коновалов (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Рубин&quot;

ФК "Урал" нашел замену вернувшемуся в ЦСКА голкиперу-спасителю

ФК "Урал" подписал нового голкипера. На правах аренды в стан "шмелей" пришел вратарь Иван Коновалов. О факте перехода нашему изданию сказал инсайдер. "Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона", - отметил источник.

26-летний Коновалов выступает за "Рубин" с июля 2018 года. После ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера команды он потерял место в основном составе казанцев. Контракт Коновалова с "Рубином" рассчитан до конца июня 2022 года. Текущая рыночная стоимость голкипера, по данным Тransfermarkt, составляет 500 тыс. евро.

Ранее клуб с берегов Исети досрочно покинул молодой голкипер Илья Помазун. Арендованного футболиста вернули в московский ЦСКА досрочно из-за того, что основной вратарь Игорь Акинфеев заболел коронавирусом. Помазун много раз во время матчей спасал ворота "шмелей" своими сейвами.

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ФК "Урал" нашел замену вернувшемуся в ЦСКА голкиперу-спасителю

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Теги: Фк Урал, Илья Помазун, Иван Коновалов



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