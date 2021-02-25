25 Февраля 2021
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Экономика Тюменская область
Владимир Якушев, Александр Моор (2021) | Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Уральский полпред высоко оценил потенциал Тобольской промышленной площадки

Уральский полпред Владимир Якушев во время визита в Тобольск изучил строительство первого в России завода по производству малеинового ангидрида (МАН) на Тобольской промышленной площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Малеиновый ангидрид применяется в производстве деталей для автомобилей, пленок, синтетических волокон, фармацевтических препаратов, моющих средств, топливных компонентов, труб большого диаметра и во многих других отраслях. Его использование повышает прочность конечной продукции, устойчивость к влаге, резким перепадам температуры и механическим воздействиям", - сказал руководитель проекта ПАО "СИБУР Холдинг" Владимир Мишин.

Строительство завода началось в 2019 г. Этот масштабный проект включён в инвестиционное соглашение между правительством Тюменской области, компанией "СИБУР" и администрацией Тобольска. Общая площадь промышленной площадки, на которой разместится новое предприятие, составляет 9 га. В марте 2021 г. строители планируют приступить к монтажу ключевой части основного оборудования – блока синтеза высотой 7,5 м, диаметром 9 м и весом 600 т. Там и будет происходить основная реакция окисления бутана.

Сырьем для выпуска МАН послужит бутан, его производят на расположенном неподалеку предприятии "ЗапСибНефтехим". Мощность производства МАН в Тобольске – 45 тыс. т/год. Это полностью покроет потребности внутри страны и откроет возможности для экспорта продукции на мировой рынок.

Владимир Якушев, Александр Моор(2021)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

"Тобольская промышленная площадка – замечательная база для выполнения поручения президента России Владимира Путина по развитию отечественной нефтегазохимической отрасли. Уверен, что в дальнейшем здесь появятся и другие предприятия, которые будут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, пользующуюся спросом на российском и мировом рынках", – прокомментировал Владимир Якушев.

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Уральский полпред высоко оценил потенциал Тобольской промышленной площадки

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Теги: Владимир Якушев, Александр Моор, Тобольская промышленная площадка



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