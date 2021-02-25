25 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР
Шествие сторонников Никола Пашиняна в Ереване 25.02.21. (2021) | Фото: Sputnik Армения

Политический кризис в Армении: Пашинян и глава генштаба отправляют друг друга в отставку

В Ереване набирает обороты политический кризис, формальным поводом для которого стали российские ракетные комплексы "Искандер".
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На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что качество российского вооружения оставляет желать лучшего: во время боевых действий "Искандеры", стоявшие на вооружении страны, якобы, выходили из строя, а снаряды не взрывались.

Затем появилась информация о том, что слова Пашиняна раскритиковали не только российские поставщики вооружений, но и первый замначальника генштаба ВС Армении Тигран Хачатрян. После этого Пашинян уволил главу генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Никол Пашинян(2021)|Фото: Sputnik Армения

Шествие сторонников Никола Пашиняна в Ереване 25.02.21.(2021)|Фото: Sputnik Армения

В ответ руководство генштаба ВС Армении потребовало немедленной отставки Пашиняна. Противники премьер-министра тоже начали выходить на улицы столицы, в итоге кое-где в городе начались стычки между сторонниками оппозиции и военных и Пашиняна. Сам премьер прошелся во главе колонны своих сторонников, он назвал действия своих оппонентов попыткой госпереворота, которая провалилась.

Между тем, экс-президент Армении Роберт Кочарян выступил в поддержку военных и призвал соотечественников выступить против Пашиняна.

В Кремле пока воздерживаются от комментариев происходящего. "Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе. Призываем всех к спокойствию. Считаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле. Мы (заявление Пашиняна об "Искандерах" – прим. ред.) оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Политический кризис в Армении: Пашинян и глава генштаба отправляют друг друга в отставку

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Теги: никол пашинян, политический кризис, переворот



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