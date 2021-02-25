Жителю Екатеринбурга дали два года "строгача" за направление обреза на полицейских

Суд в Екатеринбурге вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в незаконном обороте оружия и угрозе применения насилия к полицейским и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, летом прошлого года мужчина незаконно приобрел обрез охотничьего ружья, принес к себе домой и спрятал под кровать. Впоследствии, опасаясь, что обрез будет обнаружен домашними, любитель оружия решил переместить его в другое место.

Однажды выпив, он засунул обрез под подол куртки и вышел из своей квартиры. В этот момент его заметили двое полицейских, у которых сразу появились вопросы. Не желая быть привлеченным к ответственности, мужчина выхватил оружие, направил его в сторону стражей порядка и заявил: "Буду стрелять!". Сразу после этого он был обезоружен и задержан на месте.

Суд вынес свой приговор: два года и один месяц уралец проведет в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в 2015 году этот мужчина уже был осужден Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга за незаконный оборот наркотиков к наказанию в виде пяти лет и восьми месяцев лишения свободы.

"Отбывал свой срок он в одной из колоний города Ивделя. В 2019 году неотбытая часть наказания судом была заменена ему на исправительные работы. Однако должных выводов из этой судимости гражданин не сделал и вновь встал на преступный путь", - добавил полковник Горелых.