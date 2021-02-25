Быть бору или не быть: в Новосибирской области приняли поправки в закон об особо охраняемых природных территориях

В Новосибирской области появится новая категория особо охраняемых природных территорий - "Лесные парки". Соответствующие поправки к закону об ООПТ приняты сегодня на сессии Законодательного собрания региона в двух чтениях. Создавать такие зоны, изменять их границы и выдавать разрешения на строительство будет правительство области.

Депутат Яков Новосёлов поддержал законопроект, но призывал отложить принятие во втором чтении, обращая внимание на то, что категория "лесные парки" сформулирована пока размыто и не имеет особенных характеристик, отличающих её от остальных типов ООПТ, уже определённых законодательством, кроме "оздоровительного назначения", которое, в свою очередь, нуждается в уточнении.

По мнению депутата, сейчас создаётся риск того, что сначала может быть создана ООПТ, что повлечёт ряд конкретных запретительных мер, а её границы будут устанавливаться уже потом, через неопределённое время.

Но поддержать закон сразу в двух чтениях призвал первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров. "Вопрос стоит остро - сохраняется Заельцовский бор или нет. А дорабатывать закон можно и после принятия в двух чтениях", - сказал он.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив отметил, что противодействие законопроекту оказалось самым сильным за все 25 лет существования регионального парламента.

"Заельцовский бор - единственный, который находится в черте города, и мы не можем больше смотреть, как там дальше появляются многоэтажки… Мы же не против строительства, это не коснётся ни одного человека, который получил там разрешения, был санаторий - сносите, стройте санаторий. Был частный дом - сносите, стройте частный дом. Леса много не бывает, Заельцовский бор - лакомый кусок, промедление смерти подобно", - рассказал он.

Хотя в обсуждениях чаще всего упоминался именно бор, но новый закон коснётся не только его. Вырубка лесов под застройку стала актуальной проблемой даже для райцентров, например, для Сузуна.