В Челябинской области многодетные семьи и пенсионеры получат соцвыплату на установку газового оборудования

В Челябинской области одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, будет оказываться материальная помощь на установку внутридомового газового оборудования. Соответствующий законопроект был разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера и сегодня принят депутатами областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе по поручению губернатора в разы увеличена субсидия из областного бюджета на реализацию проектов газификации. Однако не все собственники могут подключиться к сетям, потому что установка газового оборудования и присоединение стоят больших денег. На встречах с Алексеем Текслером жители неоднократно говорили об этой проблеме. Поэтому глава региона поручил социальному блоку правительства разработать дополнительные меры поддержки для граждан, устанавливающих внутридомовое газовое оборудование.

"Мало довести газ до домохозяйства. Есть домохозяйства, которые, даже если до них газ доведут, не смогут самостоятельно решить проблему подключения. Понятно, в каждом регионе действуют различные программы субсидирования. Они и у нас в регионе есть. Мы в этом году дополнительно к участникам Великой Отечественной войны (у нас основные льготы по этой категории) вводим льготы одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям с низкими доходами и семьям, имеющим детей-инвалидов", – подчеркнул Алексей Текслер.

Принятый сегодня законопроект предусматривает меру поддержки в виде единовременной социальной выплаты на компенсацию части расходов по оплате внутридомового газового оборудования и затрат на его установку. Социальную выплату смогут получить одиноко проживающие пенсионеры (собственники жилых помещений), многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.

"Проект закона разработан по поручению губернатора Челябинской области и направлен на социальную поддержку отдельных категорий граждан, которые являются собственниками жилых помещений, не оснащенных внутридомовым газовым оборудованиям. Дополнительные меры социальной поддержки будут предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке. Планируется, что выплата будет осуществляться одновременно с расходами гражданина, а не в качестве компенсации ранее понесенных затрат с учетом завершения работ по установке оборудования и заключения договора поставки газа", - рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Сумма единовременной социальной выплаты составит 60 тыс. руб. Новая мера социальной поддержки начнет действовать с 1 июля 2021 года.

Депутаты отметили, что данный законопроект является социально значимым.

"Вопрос очень серьезный, потому что 60 тысяч рублей найти пенсионеру, чтобы сразу заплатить за работы, которые необходимы для газификации, это нереально. Мы предлагали внедрить новую систему по типу выдачи сертификата или открывать дополнительный счет. Мы будем рассматривать это дополнительно после консультации с губернатором. До вступления закона в силу мы должны эту ситуацию урегулировать", - подчеркнул председатель ЗСО Владимир Мякуш.