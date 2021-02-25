25 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Мусорные баки (2021) | Фото: Накануне.RU

Алексей Вихарев: Опросы показывают, что уральцы готовы к раздельному сбору отходов, нужна лишь инфраструктура в шаговой доступности

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев рассказал на своей странице в соцсетях, что специалисты свердловского отделения Российского экологического общества провели анализ состава мусорной корзины жителей Свердловской области.

Анализ показал, что около четверти всего объема занимают пищевые отходы, примерно 23%. Еще столько же в "мусорной корзине" составляют неперерабатываемые отходы. К этой категории относят средства гигиены и индивидуальной защиты, мусор после уборки, некоторые виды упаковки, и так далее.

Что касается той части мусора, что подлежит переработке, то бумага и картон составляют около 17%, стекло – 16%, пластик – 15% и 5% металл.

мусорная корзина, инфографика, мусор, пищевые отходы(2021)|Фото: https://vk.com/aleksey.vikharev

"Екатеринбуржцы выбрасывают около 3,8 млн кубических метров мусора в год — если сложить эти объемы, то получится куча в полтора раза больше пирамиды Хеопса. Поэтому так важно уменьшать количество мусора, который не перерабатывается, а отправляется на полигон, " - подчеркивает Вихарев.

мусор, инфографика, мусорная реформа(2021)|Фото: https://vk.com/aleksey.vikharev

Депутат акцентирует внимание екатеринбуржцев на том, что у жителей Екатеринбурга есть несколько вариантов, как поступить с отходами.

"1.Можно сдать вторсырье в специальных пунктах приема. За это даже можно выручить небольшие деньги. 2. Организовать раздельный сбор отходов на своей контейнерной площадке возле дома. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, они, в свою очередь, подадут заявку региональному оператору. Специалисты обследуют контейнерную площадку, если условия на ней соответствуют, то жителям остается только проголосовать и подтвердить желание собирать мусор раздельно", - поясняет депутат.

Алексей Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

Важно, что при последнем варианте экономической выгоды у жильцов дома одномоментно не будет, но в будущем это может повлиять на снижение тарифа и уменьшить количество мусора на полигонах. Как отмечает депутат, такой опыт уже есть в некоторых регионах России.

"Мы проводим опросы населения, которые показывают, что уральцы готовы к раздельному сбору отходов, нужна лишь инфраструктура в шаговой доступности. Пока что в Свердловской области разделяют отходы на сортируемые и несортируемые жильцы 420 многоквартирных домов. Из них 151 многоэтажка в Екатеринбурге и 269 в других городах региона", - сообщает Алексей Вихарев.

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Алексей Вихарев: Опросы показывают, что уральцы готовы к раздельному сбору отходов, нужна лишь инфраструктура в шаговой доступности

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Теги: депутат вихарев, мусорная корзина, несортируемые отходы, экология, вторсырье



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