Алексей Вихарев: Опросы показывают, что уральцы готовы к раздельному сбору отходов, нужна лишь инфраструктура в шаговой доступности

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев рассказал на своей странице в соцсетях, что специалисты свердловского отделения Российского экологического общества провели анализ состава мусорной корзины жителей Свердловской области.

Анализ показал, что около четверти всего объема занимают пищевые отходы, примерно 23%. Еще столько же в "мусорной корзине" составляют неперерабатываемые отходы. К этой категории относят средства гигиены и индивидуальной защиты, мусор после уборки, некоторые виды упаковки, и так далее.

Что касается той части мусора, что подлежит переработке, то бумага и картон составляют около 17%, стекло – 16%, пластик – 15% и 5% металл.

"Екатеринбуржцы выбрасывают около 3,8 млн кубических метров мусора в год — если сложить эти объемы, то получится куча в полтора раза больше пирамиды Хеопса. Поэтому так важно уменьшать количество мусора, который не перерабатывается, а отправляется на полигон, " - подчеркивает Вихарев.

Депутат акцентирует внимание екатеринбуржцев на том, что у жителей Екатеринбурга есть несколько вариантов, как поступить с отходами.

"1.Можно сдать вторсырье в специальных пунктах приема. За это даже можно выручить небольшие деньги. 2. Организовать раздельный сбор отходов на своей контейнерной площадке возле дома. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, они, в свою очередь, подадут заявку региональному оператору. Специалисты обследуют контейнерную площадку, если условия на ней соответствуют, то жителям остается только проголосовать и подтвердить желание собирать мусор раздельно", - поясняет депутат.

Важно, что при последнем варианте экономической выгоды у жильцов дома одномоментно не будет, но в будущем это может повлиять на снижение тарифа и уменьшить количество мусора на полигонах. Как отмечает депутат, такой опыт уже есть в некоторых регионах России.

"Мы проводим опросы населения, которые показывают, что уральцы готовы к раздельному сбору отходов, нужна лишь инфраструктура в шаговой доступности. Пока что в Свердловской области разделяют отходы на сортируемые и несортируемые жильцы 420 многоквартирных домов. Из них 151 многоэтажка в Екатеринбурге и 269 в других городах региона", - сообщает Алексей Вихарев.