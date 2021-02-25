25 Февраля 2021
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Экономика В России
Биткоин, валюта (2014) | Фото:tjournal.ru

Экс-министр финансов России сравнил биткоин с "МММ"

Бывший министр финансов России, ныне председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов сравнил биткоин с фиансовой пирамидой.

"Как профессиональный финансист, вообще исключаю это из какого-то серьезного анализа. Был Мавроди и "МММ", вот биткоин для меня синоним этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой потребительской стоимости. Это абсолютная случайность, и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно", - заявил Задорнов в интервью телеканалу "Россия 24".

Между тем, в феврале российские парламентарии начали рассмотрение законопроекта, в котором цифровая валюта приравнивается к имуществу и облагается налогом.

Напомним, биткоин в последние недели побил все свои прежние рекорды, его стоимость доходила до $55 тыс. Это уже не первый подобный взлет в истории криптовалюты, и обычно за ним следует такое же скоротечное падение.  

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Экс-министр финансов России сравнил биткоин с "МММ"

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Теги: биткоин, ммм, криптовалюта, михаил задорнов



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