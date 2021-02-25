"Мы погибнем под завалами": Многодетная мать из Первоуральска вынуждена жить в аварийном доме с крысами и сгнившей сантехникой

25 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Аварийный дом на ул. Энгельса,12 в Первоуральске (2021) | Фото: Наталья Крылова

"Мы погибнем под завалами": Многодетная мать из Первоуральска вынуждена жить в аварийном доме с крысами и сгнившей сантехникой

Многодетную мать пятерых детей не хотят переселять из аварийного дома, который разваливается от любого шороха. В общежитие на Энгельса,12 в Первоуральске также проживает еще несколько семей с детьми, которые ждут своей очереди на переселение.

Как рассказывает сама Наталья, дом признали аварийным еще в 2018 г. В прошлом году в администрации семье пообещали новое жилье, однако чуть позже сотрудник мэрии Ольга Рукина сообщила об отсутствии в мэрии средств на расселение. Еще позже чиновник взяла на себя ответственность, заявив многодетной матери, что в этом году расселения также не будет, так как "деньги были потрачены на благоустройство парка".

В это время места общественного пользования в общежитии совершенно непригодны для жизни. Помимо внешней разрухи, на потолке в подъезде имеется огромная дыра, через которую виден чердак. Часть потолка уже обвалилась, а не так давно кусок чуть не упал на головы детям. Половые доски гнутся под ногами, по дому бегают мыши и крысы, в подъезде стоит запах фекалий, пропитавший все вокруг из-за давно сгнивших канализационных труб.

Аварийный дом на ул. Энгельса,12 в Первоуральске(2021)|Фото: Наталья КрыловаАварийный дом на ул. Энгельса,12 в Первоуральске(2021)|Фото: Наталья Крылова

"Мы будем продолжать жить в этом кошмаре, и помогать нам никто не собирается, – рассказывают жители дома. – Когда были сильные морозы, замерзли трубы, не было даже воды. Замерзли батареи. Есть дома еще хуже, как говорят чиновники. А куда еще хуже, если дети не могут даже спокойно в туалет сходить?"

Аварийный дом на ул. Энгельса,12 в Первоуральске(2021)|Фото: Наталья КрыловаАварийный дом на ул. Энгельса,12 в Первоуральске(2021)|Фото: Наталья Крылова

Еще больше напрягают "тусовки", которые собираются в пустующих комнатах, где пьют и курят. Три комнаты сгорели еще в 2017 г., после чего и остались в таком состоянии.

Аварийный дом на ул. Энгельса,12 в Первоуральске(2021)|Фото: Наталья КрыловаАварийный дом на ул. Энгельса,12 в Первоуральске(2021)|Фото: Наталья Крылова

Не выдержав бездействия мэрии, Наталья вышла на одиночный пикет к зданию городской администрации, чтобы привлечь внимание к состоянию дома. Надпись на плакате гласит: "Мы погибнем под завалами. Чиновники Рукина и Максименко решили, что на расселение в этом году денег нет. Спасите наших детей!"

Многодетная мать на пикете в Первоуральске(2021)|Фото: Наталья Крылова

После пикета беременную шестым ребенком Наталью, вызвали в полицию для дачи объяснений по факту надписи на плакате.

В администрации Первоуральска Накануне.RU рассказали о причинах отказа в переселении многодетной матери, а также где и как жильцы аварийных домов могут получить жилье в более ранние сроки.

"Дом признан аварийным в 2018 г. Плановый период расселения это 2023 г. Расселение аварийных домов происходит в хронологическом порядке, в зависимости от того, когда здание было признано аварийным. По итогам 2020 г. мы расселили шесть домов полностью и один частично: это больше 200 человек из 81 жилого помещения. На этот год у нас стоит план расселения еще четырех домов – они были признаны аварийными до 2018 г. Люди, которые проживают в этом общежитии, и вообще те люди, которые проживают в домах, признанных аварийными, в заявительном порядке могут обратиться и им будет предоставлено жилье из маневренного фонда до момента разделения дома", - рассказали в мэрии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Мы погибнем под завалами": Многодетная мать из Первоуральска вынуждена жить в аварийном доме с крысами и сгнившей сантехникой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: многодетная мать, Первоуральск, аварийный дом, переселение, дминистрация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети