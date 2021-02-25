"Мы погибнем под завалами": Многодетная мать из Первоуральска вынуждена жить в аварийном доме с крысами и сгнившей сантехникой

Многодетную мать пятерых детей не хотят переселять из аварийного дома, который разваливается от любого шороха. В общежитие на Энгельса,12 в Первоуральске также проживает еще несколько семей с детьми, которые ждут своей очереди на переселение.

Как рассказывает сама Наталья, дом признали аварийным еще в 2018 г. В прошлом году в администрации семье пообещали новое жилье, однако чуть позже сотрудник мэрии Ольга Рукина сообщила об отсутствии в мэрии средств на расселение. Еще позже чиновник взяла на себя ответственность, заявив многодетной матери, что в этом году расселения также не будет, так как "деньги были потрачены на благоустройство парка".

В это время места общественного пользования в общежитии совершенно непригодны для жизни. Помимо внешней разрухи, на потолке в подъезде имеется огромная дыра, через которую виден чердак. Часть потолка уже обвалилась, а не так давно кусок чуть не упал на головы детям. Половые доски гнутся под ногами, по дому бегают мыши и крысы, в подъезде стоит запах фекалий, пропитавший все вокруг из-за давно сгнивших канализационных труб.

"Мы будем продолжать жить в этом кошмаре, и помогать нам никто не собирается, – рассказывают жители дома. – Когда были сильные морозы, замерзли трубы, не было даже воды. Замерзли батареи. Есть дома еще хуже, как говорят чиновники. А куда еще хуже, если дети не могут даже спокойно в туалет сходить?"

Еще больше напрягают "тусовки", которые собираются в пустующих комнатах, где пьют и курят. Три комнаты сгорели еще в 2017 г., после чего и остались в таком состоянии.





Не выдержав бездействия мэрии, Наталья вышла на одиночный пикет к зданию городской администрации, чтобы привлечь внимание к состоянию дома. Надпись на плакате гласит: "Мы погибнем под завалами. Чиновники Рукина и Максименко решили, что на расселение в этом году денег нет. Спасите наших детей!"

После пикета беременную шестым ребенком Наталью, вызвали в полицию для дачи объяснений по факту надписи на плакате.

В администрации Первоуральска Накануне.RU рассказали о причинах отказа в переселении многодетной матери, а также где и как жильцы аварийных домов могут получить жилье в более ранние сроки.

"Дом признан аварийным в 2018 г. Плановый период расселения это 2023 г. Расселение аварийных домов происходит в хронологическом порядке, в зависимости от того, когда здание было признано аварийным. По итогам 2020 г. мы расселили шесть домов полностью и один частично: это больше 200 человек из 81 жилого помещения. На этот год у нас стоит план расселения еще четырех домов – они были признаны аварийными до 2018 г. Люди, которые проживают в этом общежитии, и вообще те люди, которые проживают в домах, признанных аварийными, в заявительном порядке могут обратиться и им будет предоставлено жилье из маневренного фонда до момента разделения дома", - рассказали в мэрии.