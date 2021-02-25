25 Февраля 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

В Кремле заявили о препятствиях в борьбе с бедностью

В Кремле заявили, что борьба с бедностью является "абсолютнейшим приоритетом руководства страны".

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, "не все получается", неудачи объясняются "различными факторами", которые мешают работе.

"Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", - цитирует его "Интерфакс".

Песков также добавил, что тема борьбы с бедностью фигурирует во всех национальных планах развития.

В предстоящем послании Федеральному собранию Владимир Путин с большой долей вероятности будет говорить о бедности. При этом пресс-секретарь отметил, что речь идет о борьбе именно с бедностью, а не с нищетой.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на итоговой национальной конференции по борьбе с бедностью объявил об искоренении в стране крайней нищеты. Он назвал это "чудом, которое войдет в историю".

Глава КНР заявил, что страна создала "китайский пример" сокращения бедности и внесла большой вклад в борьбу с бедностью во всем мире.

По словам Си, Китай выполнил задачу искоренения нищеты, поставленную в ООН на период до 2030 года, на 10 лет раньше запланированного срока.

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В Кремле заявили о препятствиях в борьбе с бедностью

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Теги: дмитрий песков, бедность



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