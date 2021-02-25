25 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
РБК (2014) | Фото:

На Украине приказано заблокировать 426 сайтов

Следственный отдел Голосеевского управления полиции Киева направил письмо с требованием заблокировать работу 426 сайтов. Об этом сообщается на сайте нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации.
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Среди запрещенных сайтов такие известные как argumenti.ru, rbc.ru, from-ua.com. Правда, подавляющее большинство сайтов неизвестные. При этом под санкции почему-то попал винницкий городской интернет-портал 20minut.ua - самый популярный в городе. Как заявил его издатель, он в шоке и срочно ищет в Киеве адвоката для обжалования этого ошибочного решения. Однако, как заявляет нацкомиссия, "постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению".

Как сообщалось, СБУ приказала также заблокировать четыре популярных телеграм-канала: "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Картель", так как они якобы работают на российские спецслужбы.

Как пишет "Резидент", это очень проблематично: интернет-провайдеры смогут лишь заблокировать доступ к каналам по ссылке в браузере и то на некоторое время. А заблокировать канал в приложении могут только владельцы самого канала. Иными словами, чтобы заблокировать раз и навсегда какой-либо канал, нужно заблокировать весь Telegram. Но Павел Дуров заявлял, что не будет блокировать политические телеграм-каналы, кроме тех, которые публикуют персональные данные пользователей.

Телеграм-канал "ЗеРада" написал, что "поздравляет запрещенных коллег с очередным достижением": "Чем больше вас запрещают, тем больше вас читают, удачи и хороших вам инсайдов и разоблачений". (Название канала формально переводится как ЗеСовет, но, учитывая, что "зрада" на мове означает предательство, то название - это ассоциативная игра слов от "Зеленский" и "предательство".)

Любопытно, что президент Владимир Зеленский сам черпает информацию из телеграм-каналов, а не из официальных источников, заявил эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

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На Украине приказано заблокировать 426 сайтов

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Теги: Украина, интернет, блокировка



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