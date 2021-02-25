25 Февраля 2021
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Учалинский ГОК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На Учалинском ГОКе усовершенствовали технологию производства закладочных работ

На руднике "Узельгинский" Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) разработана и внедрена новая технология производства твердеющих закладочных смесей, предназначенных для заполнения выработанных под землей пространств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, суть нововведения заключается в использовании новых составов смесей с гранулированным шлаком, измельченным с применением мельницы ультратонкого измельчения, интегрированной в действующую технологическую линию производства закладочных смесей. За время разработки новой технологии количество дорогостоящего цемента в составах закладочных смесей удалось снизить более чем на 50 % по сравнению с его расходом в применяемых ранее составах.

"Руководство и технологический персонал Учалинского ГОКа провели слаженную и многогранную работу с привлечением по мере необходимости специалистов УГМК, Уралмеханобра, Технического университета УГМК. Результатом этой работы стало успешное решение сложных задач по снижению себестоимости, повышению транспортабельности и сокращению сроков достижения нормативных значений прочностных показателей закладочных смесей", - рассказал консультант генерального директора ОАО "УГМК" Геннадий Смыслов, по инициативе и под руководством которого разрабатывалась и внедрялась новая технологическая схема производства закладочных смесей.

Учалинский ГОК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

На первом этапе в строительной лаборатории Учалинского ГОКа специалисты испытали различные составы закладочных смесей прочностью от 1 до 5 Мпа, добились максимального раскрытия вяжущих свойств гранулированного шлака и определили чёткие границы параметров всех компонентов закладочных смесей. Следующим этапом стал поиск технологического оборудования, которое бы позволило изготавливать такие смеси в помольно-смесительном отделении (ПСО) рудника "Узельгинский". После всестороннего технико-экономического анализа оборудования иностранных и отечественных производителей предпочтение было отдано мельнице ультратонкого измельчения российского производства.

Проектно-конструкторским отделом Учалинского ГОКа был выполнен проект по включению мельницы в действующую линию ПСО без остановки производства закладочных работ. Результат внедрения установки в технологический процесс превзошел ожидания специалистов – в 2020 году снижение расхода цемента в закладочных смесях прочностью 2 Мпа достигло 69 %, при этом нормативная прочность массива была достигнута уже через 28 суток вместо 90.

Учалинский ГОК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

"Технологическая линия с применением мельницы ультратонкого измельчения показала свою эффективность по многим параметрам, и мне, как технологу, приятно наблюдать, что набор нормативных значений прочности закладочных смесей у нас происходит почти в два раза быстрее, чем раньше, при одновременном улучшении их транспортабельности", - отметил и.о. заместителя главного инженера рудника по закладочным работам Жамиль Мурсалимов.

Экономический эффект от внедрения технологии с мельницей ультратонкого измельчения открывает новые возможности для дальнейшей модернизации закладочных комплексов Учалинского ГОКа без увеличения себестоимости закладочных работ.

На основании положительного опыта закладочного комплекса рудника "Узельгинский" руководством ОАО "УГМК" принято решение о применении данной технологии на Ново-Учалинском месторождении АО "Учалинский ГОК" и в ООО "Башкирская медь".

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На Учалинском ГОКе усовершенствовали технологию производства закладочных работ

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Теги: Учалинский ГОК, УГМК



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