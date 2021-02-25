Медикам не будет грозить уголовная статья за потерю сильнодействующих обезболивающих – Мишустин

Правительство России смягчит ответственность медиков, которые работают с сильнодействующими обезболивающими препаратами, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

"Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности. Если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - сообщил председатель правительства.

Он отметил, что когда речь идет о спасении людей, бывают разные ситуации. "Например, случаи, когда, помогая пациентам, врачи пострадали за формальные нарушения процедур. Безусловно, надо очень внимательно следить за тем, как используются такие сильные препараты. Но и чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки также недопустимо. Нужно создавать условия для врачей, чтобы они могли спокойно работать", - заявил Мишустин.