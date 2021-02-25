В Перми мать после убийства дочери-инвалида отправится на принудительное лечение

49-летняя мать из Перми отправится в колонию за убийство дочери-инвалида, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

Трагедия случилась 19 июля прошлого года. 49-летняя мать подошла к лежавшей на кровати 25 летней дочери – инвалиду и, взяв в руки скакалку, задушила ею пострадавшую.

Во время расследования у злоумышленницы нашли психотическое депрессивное расстройство, из-за которого она не могла отдавать отчёт свои действиям. Суд отправил её в стационар на принудительное лечение.