«Боко Харам» продолжает терроризировать население Нигерии

Боевики террористической группировки «Боко Харам», тесно связанной с ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» - запрещена в РФ) совершили серию терактов в Нигерии 24 февраля.

Сначала исламисты атаковали мирных жителей штата Борно, обстреляв его столицу — Майдугури — из артиллерии. Один из снарядов упал на футбольное поле, где в этот момент были дети. После этого радикалы атаковали объекты нигерийских вооружённых сил, расположенные на окраине столицы.

Между военными и террористами завязалась перестрелка, под пули попали прохожие. СМИ Нигерии сообщают, что всего в результате нападений исламистов погибли 13 человек, ещё 40 получили ранения разной степени тяжести.

Боевики «Боко Харам» часто совершают подобные теракты в Нигерии. Нередко исламисты похищают женщин и детей. При этом заложников захватывают десятками и даже сотнями, требуя выкуп за их жизни. Недавно террористы захватили в плен триста детей, освободить которых удалось, лишь выплатив требуемую сумму.

Глава Генштаба ВС Нигерии генерал-майор Лео Ирабор недавно заявил, что попросил помощи в борьбе с радикалами у «ЧВК Вагнера». По словам военачальника, специалисты из РФ имеют успешный опыт аналогичной борьбы с террористами в Сирии.