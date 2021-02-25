25 Февраля 2021
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Политика За рубежом
боевики, африка, боко харам, война (2021) | Фото: Stringer/Anadolu Agency

«Боко Харам» продолжает терроризировать население Нигерии

Боевики террористической группировки «Боко Харам», тесно связанной с ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» - запрещена в РФ) совершили серию терактов в Нигерии 24 февраля.

Сначала исламисты атаковали мирных жителей штата Борно, обстреляв его столицу — Майдугури — из артиллерии. Один из снарядов упал на футбольное поле, где в этот момент были дети. После этого радикалы атаковали объекты нигерийских вооружённых сил, расположенные на окраине столицы.

Между военными и террористами завязалась перестрелка, под пули попали прохожие. СМИ Нигерии сообщают, что всего в результате нападений исламистов погибли 13 человек, ещё 40 получили ранения разной степени тяжести.

Боевики «Боко Харам» часто совершают подобные теракты в Нигерии. Нередко исламисты похищают женщин и детей. При этом заложников захватывают десятками и даже сотнями, требуя выкуп за их жизни. Недавно террористы захватили в плен триста детей, освободить которых удалось, лишь выплатив требуемую сумму.

Глава Генштаба ВС Нигерии генерал-майор Лео Ирабор недавно заявил, что попросил помощи в борьбе с радикалами у «ЧВК Вагнера». По словам военачальника, специалисты из РФ имеют успешный опыт аналогичной борьбы с террористами в Сирии.

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«Боко Харам» продолжает терроризировать население Нигерии

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Теги: боко харам, нигерия, игил, штат борно, чвк вагнера



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