В Мадриде через месяц после вакцинации коронавирусом заразились все 78 жителей дома престарелых

В Мадриде все 78 жителей дома престарелых заразились коронавирусом через месяц после того, как получили первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech. По меньшей мере семь человек умерли, сообщает Global Times.

В статье приводятся разные мнения на этот счет. В том числе то, что пожилым лучше не прививаться вакциной Pfizer.

Как сообщало Накануне.RU, в Израиле после вакцинации "Пфайзером" резко выросла смертность у привитых. В США умерли более тысячи привитых. В Европе также многочисленны случаи резкого роста смертности среди стариков после вакцинации.