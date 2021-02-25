Пескову неизвестна точка зрения Путина относительно памятника на Лубянке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает точки зрения Владимира Путина относительно памятника на Лубянской площади в Москве.

"Мне неизвестно о том, что президент как-то участвовал в голосовании", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что некорректно комментировать это сейчас, когда только началось соответствующее голосование, передает РИА Новости.

Напомним, горожанам предлагается на нескольких платформах, в том числе и в СМИ, проголосовать за один из вариантов памятника на Лубянке: это может быть Александр Невский или Феликс Дзержинский. Голосование продлится до 5 марта.

Ранее писатель Захар Прилепин обвинил платформу "Активный гражданин" в подтасовке голосования.