Суд отправил на принудительное лечение жительницу Кировграда, убившую 4-летнюю дочь молотком

Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности жительницу Кировграда, убившую свою 4-летнюю дочь молотком в октябре прошлого года.

"К Наталье Петуниной применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

До того, как подсудимая будет помещена в медицинскую организацию, ей оставлена прежняя мера пресечения в виде заключения под стражу.



Напомним, что инцидент произошел 16 октября прошлого года. По версии следствия, женщина несколько раз ударила молотком по голове свою малолетнюю дочь. От полученных травм ребенок скончался на месте. Ранее экспертиза показала невменяемость гражданки.

Уголовное дело было направлено в суд для решения вопроса о применении к обвиняемой принудительных мер медицинского характера. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия выезжали сотрудники ОВД Кировграда, в том числе из подразделения по делам несовершеннолетних, а также сотрудники регионального СКР.

Семья на учетах не состояла. Девочка была общим ребенком подсудимой и ее сожителя, посещала детский сад. После случившегося, женщина попыталась покончить с собой, однако ей помешал сожитель, вернувшийся домой. Он и сообщил в оперативные службы о трагедии.