25 Февраля 2021
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Общество В России Москва
технический осмотр, техосмотр, автомобиль, капот (2012) | Фото:

"Сделать надо все по-человечески": введение нового порядка техосмотра переносится на 1 октября

Правительство перенесло с 1 марта на 1 октября 2021 года вступление в силу нового порядка техосмотра автомобилей в России. Об этом на сегодняшнем совещании с кабинетом министров сообщил Михаил Мишустин.

Он заметил, что "как и в любом деле, тут неизбежны разного рода накладки". "В условиях когда ситуация с коронавирусом пока далека от идеальной, это несет определенные риски. Мы не должны этого допустить. Необходимо отложить введение нового порядка до 1 октября. Система должна заработать без сбоев", - заметил премьер-министр.

"Сделать надо все по-человечески – у нас в стране миллионы автолюбителей", - заключил председатель правительства.

Новый регламент техосмотра предусматривает, например, фотофиксацию прохождения осмотра. К фотографиям при этом должны быть привязаны координаты того места, где проводилась диагностика. Под контроль берется и представление данных в единую автоматизированную информационную систему. Вводится оформление диагностических карт в электронном виде.

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"Сделать надо все по-человечески": введение нового порядка техосмотра переносится на 1 октября

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Теги: техосмотр, фотофиксация, перенос сроков



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