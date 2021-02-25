В Миассе при пожаре в частном доме погибла девочка

В Миассе в результате пожара в частном жилом доме по улице Коммунистической погибла девочка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня рано утром. Дом горел изнутри практически по всей площади. В одной из комнат на втором ярусе детской кровати была обнаружена девочка без признаков жизни.

В доме проживала женщина с тремя детьми. Ночью она проснулась от запаха гари. Выйдя из комнаты, она увидела, что кухня горит. Вместе с 13-летней дочерью она выбралась через окно. Ее 15-летний сын покинул дом через другое окно на противоположной стороне дома.

"Сотрудники МЧС, прибывшие на тушение пожара, не были своевременно проинформированы о том, что в доме находится еще один ребенок. Было упущено драгоценное время. Ко всему прочему, верхний ярус кровати практически не оставил ребенку шансов", - рассказали в пресс-центре.

Двух детей госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ожог верхних дыхательных путей. Их состояние удовлетворительное. Женщина от госпитализации отказалась.

В настоящий момент устанавливается причина пожара. Рассматриваются две версии: нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.