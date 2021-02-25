25 Февраля 2021
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Общество Украина
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Менее половины медиков в Киеве согласны вакцинироваться - горадминистрация

Менее половины медиков в Киеве согласны вакцинироваться. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской горадминистрации Валентина Гинзбург.
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Недовольная чиновница заявила, что "в общем отношение к вакцинации является крайне неудовлетворительным". По ее словам, готовы прививаться всего лишь от 30 до 50% медиков. Она добавила, что у людей "есть возможность на сегодня изменить свое мнение".

Как сообщало Накануне.RU, на Украине вчера началась вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, произведенного в Индии по лицензии британской корпорации AstraZeneca. В ноябре The Guardian писала, что эта вакцина больше подходит для бедных стран, так как ее эффективность около 70%. The New York Times также отмечала, что индийский "Ковишилд" - эта версия "АстраЗенеки" для бедных стран. В Австралии медики вообще призывали отказаться от ее применения.

Недавно экс-депутат Рады Алексей Журавко сообщал, что многие украинские врачи, работающие в скорой помощи, пишут заявления на увольнение, лишь бы не прививаться вакцинами, которые будут переданы Украине. Киевские власти фактически подтвердили его слова. При этом показательно, что отказывается даже большинство врачей.

Испытания "Ковишилда" показали не только низкую эффективность, но и многочисленные побочные эффекты - от воспаления спинного мозга до гибели. В Европе ее признали неэффективной для людей старше 55 лет.

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко сообщил, что Минздрав в спешном порядке изменил некоторые правила ради регистрации этой вакцины.

Издание "Страна" пишет, что офис президента разослал специальные темники для "слуг народа" о том, что нужно говорить об индийской вакцине. Там написано, что CoviShield - это просто местное название AstraZeneca, а та британская, значит, она вполне эффективна и ей нужно доверять. И раз ее приняли уже несколько стран, включая Бразилию, то Украина тоже должна, чтобы не отрываться от "цивилизованного мира".

Ранее депутат Рады от оппозиции Илья Кива, который занимал русофобскую позицию, но позже изменил взгляды, заявил, что Запад использует население Украины как "подопытных кроликов, на которых ставят эксперименты".

Российские вакцины на Украине запретили.

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Менее половины медиков в Киеве согласны вакцинироваться - горадминистрация

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Теги: Украина, вакцина, вакцинация



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