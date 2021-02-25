25 Февраля 2021
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вратарь Илья Помазун (2020) | Фото: fc-ural.ru

ЦСКА срочно вернул своего вратаря из "Урала" из-за болезни Акинфеева

Московский ЦСКА вернул голкипера Илью Помазуна из аренды в екатеринбургском "Урале". Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

"Красно-синие" воспользовались опцией в соглашении с уральцами о переходе Помазуна и досрочно прервали аренду своего воспитанника. Илья уже сегодня прибыл в Москву и присоединился к команде, он будет заявлен за ЦСКА на оставшиеся матчи РПЛ и Кубка России.

"Мы благодарим футбольный клуб "Урал" за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов", - говорится в заявлении московской команды.

Илья Помазун(2020)|Фото: ПФК ЦСКА

Как сообщили Накануне.RU в армейском клубе, после кубкового матча со "СКА-Хабаровск" основной вратарь Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Он был изолирован от команды и находится под контролем клубных врачей, которые сейчас проводят все необходимые обследования.

Напомним, Илья Помазун стал игроком "Урала" в августе прошлого года. До зимнего перерыва в чемпионате он был основным голкипером екатеринбургского клуба.

Будет ли "Урал" искать замену Помазуну, пока неизвестно. Стоит отметить, что сегодня в Российской Премьер-лиге последний день дозаявок игроков на вторую часть сезона.

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ЦСКА срочно вернул своего вратаря из "Урала" из-за болезни Акинфеева

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Теги: Помазун, Акинфеев, ЦСКА, Урал, вратарь



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