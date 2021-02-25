Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Армия Армении потребовала отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна.

Поводом для протеста стало решение об отставке первого замначальника Главного штаба Тиграна Хачатряна. По данным СМИ, он высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Военные считают, что военачальника сняли с должности "по необоснованным причинам".

В заявлении Главного штаба ВС страны говорится, что Пашинян и правительство "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

Пашинян уже расценил это заявление военных как попытку переворота и освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна, передает "Интерфакс".

Ранее премьер заявил, что российские ракетные комплексы "Искандер", которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе оказались неэффективны. По его словам, российские ракеты "не пригодны для использования" и взрываются не полностью. Так он ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, заявившему о том, что армянская сторона могла бы применить "Искандер" в первые дни войны.