Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

25 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР
Никол Пашинян, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Армия Армении потребовала отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна.

Поводом для протеста стало решение об отставке первого замначальника Главного штаба Тиграна Хачатряна. По данным СМИ, он высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Военные считают, что военачальника сняли с должности "по необоснованным причинам".

В заявлении Главного штаба ВС страны говорится, что Пашинян и правительство "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

Пашинян уже расценил это заявление военных как попытку переворота и освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна, передает "Интерфакс".

Ранее премьер заявил, что российские ракетные комплексы "Искандер", которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе оказались неэффективны. По его словам, российские ракеты "не пригодны для использования" и взрываются не полностью. Так он ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, заявившему о том, что армянская сторона могла бы применить "Искандер" в первые дни войны.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: армения, никол пашинян, военные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети