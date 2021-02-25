25 Февраля 2021
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Происшествия В России
Милана Тюльпанова Александр Добровинский (2018) | Фото:instagram.com/milana_tulpanova

В соцсетях появилась информация о госпитализации экс-супруги Александра Кержакова в реанимацию

На верифицированной странице Миланы Тюльпановой в Instagram в разделе "stories" появилось сообщение, которое обеспокоило поклонников экс-супруги футболиста Александра Кержакова. Некто (но явно не она сама) сообщает, что Милана накануне "приняла 20 таблеток снотворного" и сейчас находится в реанимации. Неизвестный автор сообщает также, что у Тюльпановой "была причина" так поступить.
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Многие поклонники девушки считают, что ее страницу просто могли взломать, а она сейчас не может вернуть себе контроль над аккаунтом.

Несколько недель назад Тюльпанова заявила о расставании с "мужем" Евгением. "Брак" пары продлился три недели, на этот шаг Милана решилась через несколько месяцев после знакомства с молодым человеком. Впрочем, церемония была проведена на заграничном курорте и не имела юридической силы в России. Тем не менее, произошедшее, судя по всему, сильно повлияло на Тюльпанову. Она сообщила, что избранник лгал ей, являлся мошенником и несколько лет провел в тюрьме.

"Ребята, понимаю, что это вам покажется странным, но у меня с Женей больше нет никаких отношений и ничего общего быть не может. Этот человек оказался крупным мошенником, кинув на бабки огромное количество людей, был трижды судим, в 1998 году пойман за попытку угнать машину, насильно удерживал человека, чтобы тот подписал дарственную, занимался рейдерством, выселяя пожилых людей из квартир", - написала она в Instagram после расставания с мужчиной.

Тюльпанова стала известна после брака с Александром Кержаковым, в котором у них родился сын. Пара долго и со взаимными обвинениями разводилась, делила опеку над ребенком. Затем девушка участвовала в телепроекте "Холостяк". Тюльпанова – дочь экс-сенатора Вадима Тюльпанова, погибшего в 2017 году.

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В соцсетях появилась информация о госпитализации экс-супруги Александра Кержакова в реанимацию

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Теги: милана тюльпанова, вадим тюльпанов, госпитализация, александр кержаков



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