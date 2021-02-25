На горячее питание свердловских школьников направят 100 млн рублей

Правительство Свердловской области сегодня приняло постановления, направленные на развитие системы образования. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"100 миллионов рублей мы в этом году направим на организацию горячего питания школьников. Кроме этого, свыше 124 миллионов рублей получат муниципалитеты на благоустройство зданий школ и создание комфортных и безопасных условий обучения", - заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Предоставление горячего питания ученикам начальной школы - прямое поручение Владимира Путина, в соответствии с которым бесплатное питание будет предоставлено 100% таких школьников. Свердловская область - один из немногих регионов РФ, где такая работа налажена еще с 2006 года.

В свою очередь, средства, предусмотренные на благоустройство, будут направлены в Верхотурье, Нижнюю Туру, Нижний Тагил и Таборы. Это позволит обеспечить здания школ теплом, соблюсти все требования, предъявляемые к водоснабжению и другим системам жизнеобеспечения образовательных учреждений.

Напомним, осенью прошлого года Евгений Куйвашев заявил о создании новых образовательных центров вместо привычных всем школ.