Прилепин обвинил "Активного гражданина" в "загрузе" голосов в опросе по поводу памятника на Лубянке

Писатель Захар Прилепин обвинил платформу "Активный гражданин" в подтасовке голосования по поводу судьбы памятника на Лубянской площади в Москве.

Напомним, горожанам предлагается на нескольких платформах, в том числе и в СМИ, проголосовать за один из вариантов памятника на Лубянке: это может быть Александр Невский или Феликс Дзержинский. Голосование продлится до 5 марта.

"Активный гражданин" в 10 утра открыл голосование за памятник Дзержинскому/Невскому и сразу "загрузил" 2 тысячи голосов за Невского. Чтоб у него было сразу большинство. Мы это без труда отследили. Вы там американские выборы за Байдана проводите? Или выборы-96 за Ельцина?" – написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Он назвал происходящее "поразительным бесстыдством" и добавил, что "вся независимая социология показывает плюс-минус 65 на 35 за Дзержинского".

"Активный гражданин" – платформа для опросов и голосований, разработанная департаментом информационных технологий мэрии Москвы.