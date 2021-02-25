25 Февраля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре с нарушениями потрачены 1,5 миллиарда из бюджета

В думе Югры прозвучал отчёт о работе Счётной палаты за четвёртый квартал 2020 г. Найдены нарушения при тратах бюджетных денег, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Проверено и проанализировано использование средств бюджета Югры (в сумме 10,4 млрд руб. Выявлены нарушения и недостатки при использовании 1,5 млрд руб., в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 235 млн руб. Устранены нарушения и недостатки на общую сумму в 28,7 млн руб. (из них 25,4 вернули в бюджет округа).

Отчёт утверждён депутатами.

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В Югре с нарушениями потрачены 1,5 миллиарда из бюджета

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Теги: Счётная палата, траты, бюджет



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