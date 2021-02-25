Генпрокуратуру попросили проверить указ Собянина из-за блокировки соцкарт пенсионеров

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что написал запрос в Генпрокуратуру по обращениям московских пенсионеров, которые не могут воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

По словам парламентария, московская мэрия "просто шантажирует их, вынуждая сделать прививку для разблокирования социальных карт". Об этом депутат заявил в своем телеграм-канале, приложив обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

В документе Рашкин требует проверить указ мэра Москвы Сергея Собянина на соответствие Конституции и федеральному законодательству.

По словам Рашкина, согласно данному указу, разблокировка социальных карт возможна только после двух этапов вакцинации против COVID-19, то есть "в ряде случаев после принудительной вакцинации".

Напомним, что Собянин временно лишил пенсионеров и другие категории граждан льготного проезда в общественном транспорте, чтобы они не нарушали режим самоизоляции.