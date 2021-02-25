25 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области женщина умерла в машине скорой помощи, оказавшейся в заторе на трассе

23 февраля в Агаповском районе в разгар метели в машине скорой помощи скончалась женщина.

В пресс-службе областного минздрава Накануне.RU сообщили, что на момент прибытия медиков состояние женщины было очень тяжелым, она находилась в коме.

"23 февраля на пульт скорой медицинской помощи проступил вызов из села Агаповки. По приезде бригады пациентка находилась в коме. По дороге до больницы медицинские работники предприняли все необходимые для спасения жизни реанимационные действия, но, к сожалению, женщина скончалась, не приходя в сознание", - сообщили в пресс-службе министерства.

По словам жителей, "скорая" попала в пробку из-за снежных заторов на трассе. Напомним, 23 и 24 февраля в регионе из-за метели и шквалистого ветра на дорогах образовались заторы. На дорогах было введено ограничение движения, в том числе и в Агаповском районе. В муниципалитете был введен режим ЧС.

Из снежных заносов, по данным на утро 25 февраля, было эвакуировано 303 автомобиля, помощь оказана 1 тыс. 602 гражданам, 687 человек находятся в пунктах временного размещения.

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В Челябинской области женщина умерла в машине скорой помощи, оказавшейся в заторе на трассе

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Теги: скорая помощь, метель, затор, пробка,



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