В Перми оглашён приговор бывшему управляющему хостелом, где погибли постояльцы

В Индустриальном районном суде Перми оглашён приговор бывшему управляющему мини-отелем "Карамель" Сергею Щербакову, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и запретили два года заниматься гостиничной деятельностью.

Напомним, в хостеле, расположенном в подвале жилого дома прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.