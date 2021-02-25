В Подмосковье ракетный комплекс С-400 попал в ДТП с тремя легковушками и "Камазом"

В районе подмосковного Голицыно на Можайском шоссе сегодня произошло необычное ДТП. Его участником наряду с тремя легковушками, "Камазом" и микроавтобусом военной автоинспекции стал зенитно-ракетный комплекс С-400.

По предварительным данным, ЗРК на базе грузовика не смог затормозить и по цепочке "собрал" несколько автомобилей. РЕН ТВ сообщает, что на комплексах были размещены массогабаритные макеты, а не настоящие ракеты.

Пострадавших нет, детали происшествия устанавливаются.