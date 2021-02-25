25 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Число оправившихся от коронавируса свердловчан превысило 70 тысяч

На территории Свердловской области зафиксировано 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев превысило отметку в 77 тыс. и составляет 77 тыс. 151.

При этом количество людей, победивших болезнь, также перешло порог в 70 тыс. Учитывая 189 человек, выписанных из медучреждений накануне, общее число выздоровевших составляет 70 тыс. 84. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, было также зарегистрировано 13 летальных случаев среди пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число смертей – 2 тыс. 345.

Из 326 госпитализированных в тяжелом состоянии, 185 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 101 – на аппаратах ИВЛ. Еще 1 тыс. 607 человек наблюдаются в медучреждениях в состоянии средней степени тяжести.

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Число оправившихся от коронавируса свердловчан превысило 70 тысяч

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Теги: коронавирус, зараженные, смерть



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