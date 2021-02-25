25 Февраля 2021
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Общество В России
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

В России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 212 100 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 876 летальных исходов, выздоровели 3 767 664 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 1406

Санкт-Петербург - 911

Московская область - 495

Нижегородская область - 388

Воронежская область - 301

Ростовская область - 296

Самарская область - 278

Иркутская область - 236

Челябинская область - 218

Пермский край - 212

Волгоградская область - 202

Саратовская область - 201

Пензенская область - 186

Вологодская область - 178

Свердловская область - 178

Красноярский край - 171

Ленинградская область - 153

Ярославская область - 150

Тверская область - 148

Республика Карелия - 143

Краснодарский край - 142

Республика Башкортостан - 141

Архангельская область - 140

Курская область - 140

Алтайский край - 138

Владимирская область - 130

Кировская область - 128

Тульская область - 128

Тамбовская область - 123

Ханты-Мансийский автономный округ - 122

Ульяновская область - 120

Калужская область - 118

Новосибирская область - 118

Липецкая область - 116

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Забайкальский край - 104

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Ставропольский край - 62

Томская область - 56

Республика Мордовия - 55

Республика Татарстан - 55

Республика Чувашия - 52

Ямало-Ненецкий автономный округ - 46

Республика Саха (Якутия) - 45

Амурская область - 44

Карачаево-Черкесская Республика - 43

Сахалинская область - 43

Республика Калмыкия - 40

Республика Дагестан - 40

Республика Марий Эл - 37

Камчатский край - 36

Республика Северная Осетия-Алания - 34

Республика Ингушетия - 14

Чеченская Республика - 12

Республика Адыгея - 11

Республика Хакасия - 10

Костромская область - 10

Республика Тыва - 7

Магаданская область - 4

Еврейская автономная область - 4

Ненецкий автономный округ - 2

Чукотский автономный округ - 1

Республика Алтай - 1

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В России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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