В России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 212 100 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 876 летальных исходов, выздоровели 3 767 664 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 1406
Санкт-Петербург - 911
Московская область - 495
Нижегородская область - 388
Воронежская область - 301
Ростовская область - 296
Самарская область - 278
Иркутская область - 236
Челябинская область - 218
Пермский край - 212
Волгоградская область - 202
Саратовская область - 201
Пензенская область - 186
Вологодская область - 178
Свердловская область - 178
Красноярский край - 171
Ленинградская область - 153
Ярославская область - 150
Тверская область - 148
Республика Карелия - 143
Краснодарский край - 142
Республика Башкортостан - 141
Архангельская область - 140
Курская область - 140
Алтайский край - 138
Владимирская область - 130
Кировская область - 128
Тульская область - 128
Тамбовская область - 123
Ханты-Мансийский автономный округ - 122
Ульяновская область - 120
Калужская область - 118
Новосибирская область - 118
Липецкая область - 116
Астраханская область - 112
Забайкальский край - 104
Белгородская область - 101
Омская область - 101
Республика Бурятия - 100
Брянская область - 100
Калининградская область - 99
Ивановская область - 99
Удмуртская Республика - 95
Оренбургская область - 95
Приморский край - 93
Мурманская область - 91
Орловская область - 90
Хабаровский край - 86
Смоленская область - 84
Тюменская область - 83
Новгородская область - 82
Республика Коми - 79
Курганская область - 75
Кабардино-Балкарская Республика - 73
Рязанская область - 72
Кемеровская область - 71
Республика Крым - 67
Севастополь - 64
Псковская область - 63
Ставропольский край - 62
Томская область - 56
Республика Мордовия - 55
Республика Татарстан - 55
Республика Чувашия - 52
Ямало-Ненецкий автономный округ - 46
Республика Саха (Якутия) - 45
Амурская область - 44
Карачаево-Черкесская Республика - 43
Сахалинская область - 43
Республика Калмыкия - 40
Республика Дагестан - 40
Республика Марий Эл - 37
Камчатский край - 36
Республика Северная Осетия-Алания - 34
Республика Ингушетия - 14
Чеченская Республика - 12
Республика Адыгея - 11
Республика Хакасия - 10
Костромская область - 10
Республика Тыва - 7
Магаданская область - 4
Еврейская автономная область - 4
Ненецкий автономный округ - 2
Чукотский автономный округ - 1
Республика Алтай - 1