Отпускная цена на "Спутник V" снизилась в два раза

Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на комплект вакцины "Спутник V" из двух компонентов. Раньше он стоил 1942 руб., теперь 866,81 руб. (без учета НДС), передает РИА Новости.

Снижение стоимости вакцины стало возможно благодаря оптимизации технологии производства и масштабированию этого производства.

"По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", - заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Для россиян вакцинация является бесплатной, также в гуманитарных целях вакцина поставляется за рубеж. Пока государство не озвучивало размер расходов на вакцинацию, также не озвучиваются доходы производителей вакцины.