25 Февраля 2021
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Пантелеймоновка, Донбасс, обстрел, ДНР (2015) | Фото: Накануне.RU

В ООН признали, что большинство погибших и раненых в Донбассе в 2020 году были от украинских обстрелов

Подавляющее большинство жертв обстрелов в Донбассе в 2020 году были вызваны украинскими обстрелами. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.
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Всего в прошлом году было 70 случаев гибели и ранений мирных жителей. Из них 61 - на территории ДНР и ЛНР и только 9 - на территории, захваченной украинскими войсками. Боевые потери, естественно, неизвестны.

При этом на днях СНБО Украины разрешил войскам стрелять по позициям республик и гражданским объектам без согласования с командованием, если есть угроза жизни военным, то есть практически всегда. Также было принято некое секретное решение по Донбассу.

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В ООН признали, что большинство погибших и раненых в Донбассе в 2020 году были от украинских обстрелов

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, ООН, жертвы



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