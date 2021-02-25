25 Февраля 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
шаман Александр Габышев (2019) | Фото: youtube.com

СК: Якутский шаман напал на росгвардейца с самодельным мечом

Якутский шаман Александр Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком. Об этом сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в тот день врач Якутского республиканского психоневрологического диспансера сообщил полиции, что пациент не хочет уезжать из дома, "отказывается от лечения и проявляет агрессию".

На место выехал наряд Росгвардии, там уже был медицинский работник, который "продолжал убеждать мужчину открыть дверь и проследовать с ним".

После предупреждения сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил "холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметров и нанес полицейскому колото-резаную рану". Пострадавшему оказана медпомощь.

Накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении шамана.

Как сообщало Накануне.RU, недавно шаман объявил новый поход на Москву. Первый был объявлен летом 2019 года. Шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, якобы "изгонять дьявола из президента". Ранее после задержания спутников шамана в Улан-Удэ начались протесты, переросшие в массовые акции против итогов выборов. Габышева задержали 19 сентября на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым. В начале июня 2020 г. он был снова задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.

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СК: Якутский шаман напал на росгвардейца с самодельным мечом

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Теги: александр габышев, росгвардия, меч



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