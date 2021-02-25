Свердловский арбитраж не признал банкротом Центр международной торговли

Суд не стал признавать банкротом ООО "Центр международной торговли Екатеринбург".

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Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, в ноябре прошлого года организация подала заявление о своем банкротстве. В итоге суд пришел к выводу, что данные требования имеют "управленческий и корпоративный характер".

"Признаки объективного банкротства судом не установлены", - говорится в материалах дела.

Производство было прекращено. Однако в феврале "Центр международной торговли Екатеринбург" подал апелляционную жалобу на это решение. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

По некоторым данным, Центр международной торговли может быть связан с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Александром Серебренниковым.