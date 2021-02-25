Долги россиян за коммуналку во время пандемии выросли на 55 миллиардов рублей

Долги россиян за коммунальные услуги за время пандемии выросли на 55 млрд руб. – до 625 млрд руб. Порядка 276 млрд руб. граждане задолжали управляющим компаниям и ТСЖ. Еще 350 млрд руб. - долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Эксперты полагают, что это очень большой прирост, причем часть должна никогда не будет погашена. И примерно у трети управляющих компаний и ТСЖ в этом году высок риск обанкротиться, посчитали в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

В среднем собираемость платежей за ЖКУ за девять месяцев 2020 года в России составила около 80% (в 2019 году – 91,3%). Эксперты отмечают, что собираемость зависит не от снижения платежеспособности населения, а больше от наличия различных способов приема платежей и оповещения об этом жителей.