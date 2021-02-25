В Югре уволен полицейский – составил протокол за отсутствие маски, взяв фото "нарушителя" за 2018 год

25 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Здание Управления министерства внутренних дел в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре уволен полицейский – составил протокол за отсутствие маски, взяв фото "нарушителя" за 2018 год

Глава УМВД по Югре Дамир Сатретдинов выступил в думе Югры, отчитавшись о работе управления в 2020 г. Один из депутатов рассказал, что в Нижневартовске полицейский преступил закон – составил протокол о нарушении масочного режима, взяв фото "преступника" за 2018 г., когда никакого обязательного ношения масок не было, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ушедшем году силовики контролировали порядок при проведении 2,6 тыс. мероприятий, а также "протестную активность граждан" (204 протестные акции, что на 48,6% меньше, чем в 2019-ом). Несмотря на рост количества преступлений (до 21 тыс., что на 1,3% больше, чем в 2019-ом), уровень преступности в Югре – самый низкий в УрФО. В думе высоко оценили профилактическую работу участковых, которые ходят по квартирам и рассказывают о том, какие виды мошенничества существуют.

"В СМИ много сообщений было о том, что мошенники звонят с номером полиции. Пожилые жители видят, что это "номер полиции". Как вы предотвратите такие вещи? Можно использовать депутатский корпус", - сказала вице-спикер думы Наталья Западнова.

Сатретдинов отметил, что проблема действительно существует.

"Что делать? На федеральном уровне прорабатывается вопрос запрета подключаться к IP-телефонии таким "кадрам". Объясняем людям, что они могут позвонить в отдел полиции и узнать, есть ли такой сотрудник", - сказал глава управления.

Начальника главка упрекнули в стоящих в Сургуте и Югорске игровых автоматах.

"По поводу бессилия силовиков могу сказать, что такого нет. Давайте наберёмся терпения. Результат будет", - сказал Сатретдинов.

За 12 месяцев прошлого года недобор сотрудников – 9%.

"Это рабочий "некомплект". Особенно не хватает, например, участковых и сотрудников патрульно-постовой службы. В 2020 г. мы приняли работников больше, нежели потеряли", - сказал Сатретдинов.

Депутат Ринат Айсин выразил пожелание вернуть в Сургуте отдел полиции №4, потому что Западный микрорайон "существенно разросся, и жителей беспокоит, как там обеспечат правопорядок".

"Этот вопрос не рассматривается, однако приму к сведению, если необходимость есть, возьму "на карандаш", решим положительно", - сказал Сатретдинов.

Депутат Александр Новьюхов рассказал, что в Сургутском районе в места жизни представителей коренных народов приходят силовики, "изымают мясо домашних животных, выдавая их за диких, приходят без документов в дома".

"Держу вопрос на контроле. Были жалобы, последняя – по Нижневартовскому району. Согласен встретиться и обсудить ситуацию, чтобы избежать конфликтов", - сказал Сатретдинов.

В последнее время участились жалобы на то, что в отделения полиции не дозвониться, сказал депутат Евгений Данников.

"Сотрудник полиции составил протокол о нарушении масочного режима. Всё бы ничего, но силовик скачал с одного из сайтов фотографию пользователя за 2018 г., сделанную в подмосковной "Пятёрочке", нашёл подходящую ксерокопию паспорта, составил на местного жителя протокол о "нарушении масочного режима", хотя тогда никакого масочного режима, конечно, не было. Если такие вещи творятся, должны отвечать руководители. Я уж молчу про "урок мужества"", - сказал Данников.

Этот полицейский уволен, материалы направлены в Следственный комитет, сказал руководитель главка. Отчёт Сатретдинова принят депутатами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре уволен полицейский – составил протокол за отсутствие маски, взяв фото "нарушителя" за 2018 год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дамир Сатретдинов, УМВД по Югре



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети