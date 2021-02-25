В Югре уволен полицейский – составил протокол за отсутствие маски, взяв фото "нарушителя" за 2018 год

Глава УМВД по Югре Дамир Сатретдинов выступил в думе Югры, отчитавшись о работе управления в 2020 г. Один из депутатов рассказал, что в Нижневартовске полицейский преступил закон – составил протокол о нарушении масочного режима, взяв фото "преступника" за 2018 г., когда никакого обязательного ношения масок не было, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ушедшем году силовики контролировали порядок при проведении 2,6 тыс. мероприятий, а также "протестную активность граждан" (204 протестные акции, что на 48,6% меньше, чем в 2019-ом). Несмотря на рост количества преступлений (до 21 тыс., что на 1,3% больше, чем в 2019-ом), уровень преступности в Югре – самый низкий в УрФО. В думе высоко оценили профилактическую работу участковых, которые ходят по квартирам и рассказывают о том, какие виды мошенничества существуют.

"В СМИ много сообщений было о том, что мошенники звонят с номером полиции. Пожилые жители видят, что это "номер полиции". Как вы предотвратите такие вещи? Можно использовать депутатский корпус", - сказала вице-спикер думы Наталья Западнова.

Сатретдинов отметил, что проблема действительно существует.

"Что делать? На федеральном уровне прорабатывается вопрос запрета подключаться к IP-телефонии таким "кадрам". Объясняем людям, что они могут позвонить в отдел полиции и узнать, есть ли такой сотрудник", - сказал глава управления.

Начальника главка упрекнули в стоящих в Сургуте и Югорске игровых автоматах.

"По поводу бессилия силовиков могу сказать, что такого нет. Давайте наберёмся терпения. Результат будет", - сказал Сатретдинов.

За 12 месяцев прошлого года недобор сотрудников – 9%.

"Это рабочий "некомплект". Особенно не хватает, например, участковых и сотрудников патрульно-постовой службы. В 2020 г. мы приняли работников больше, нежели потеряли", - сказал Сатретдинов.

Депутат Ринат Айсин выразил пожелание вернуть в Сургуте отдел полиции №4, потому что Западный микрорайон "существенно разросся, и жителей беспокоит, как там обеспечат правопорядок".

"Этот вопрос не рассматривается, однако приму к сведению, если необходимость есть, возьму "на карандаш", решим положительно", - сказал Сатретдинов.

Депутат Александр Новьюхов рассказал, что в Сургутском районе в места жизни представителей коренных народов приходят силовики, "изымают мясо домашних животных, выдавая их за диких, приходят без документов в дома".

"Держу вопрос на контроле. Были жалобы, последняя – по Нижневартовскому району. Согласен встретиться и обсудить ситуацию, чтобы избежать конфликтов", - сказал Сатретдинов.

В последнее время участились жалобы на то, что в отделения полиции не дозвониться, сказал депутат Евгений Данников.

"Сотрудник полиции составил протокол о нарушении масочного режима. Всё бы ничего, но силовик скачал с одного из сайтов фотографию пользователя за 2018 г., сделанную в подмосковной "Пятёрочке", нашёл подходящую ксерокопию паспорта, составил на местного жителя протокол о "нарушении масочного режима", хотя тогда никакого масочного режима, конечно, не было. Если такие вещи творятся, должны отвечать руководители. Я уж молчу про "урок мужества"", - сказал Данников.

Этот полицейский уволен, материалы направлены в Следственный комитет, сказал руководитель главка. Отчёт Сатретдинова принят депутатами.