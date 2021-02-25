"Охота на ведьм". В Раду внесен законопроект о "коллаборантах"

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Раде два законопроекта о "коллаборантах", которые по факту являются законопроектами об "охоте на ведьм" и преследовании граждан за их убеждения, политическую позицию и даже веру.

Коллаборантом будет считаться любой, кто будет отрицать "вооруженную агрессии Россию против Украины" и "оккупацию" Крыма или Донбасса. Даже тот, кто будет признавать очевидность, что суверенитет Украины не распространяется на Крым, ДНР или ЛНР, подпадает под статью.

При этом законопроект касается не только украинских граждан, но и всех жителей Крыма или Донбасса (Киев продолжает считать их своими гражданами). Например, "за пропаганду в учебных заведениях, а также действия, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора", будет конфискация имущества. То есть если бывший учитель из Донбасса приедет на Украину, он может попасть под статью .

Все предприниматели из Крыма или Донбасса , поскольку они вели хозяйственную деятельность "во взаимодействии с государством-агрессором", могут быть посажены в тюрьму на срок до 3 лет .

Заключение на срок от 5 до 10 лет грозит тем, кто вел "информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, оккупационной администрации или вооруженных формирований для предотвращения ее ответственности за вооруженную агрессию против Украины, активное участие в таких мероприятиях". Это значит, что любой журналист из ДНР может быть посажен на 10 лет , если он пишет о войне Украины против Донбасса, ее политике в целом или просто занимает позицию, отражающую взгляды населения Донбасса. То есть за верность своим корням киевские власти вводят уголовную ответственность.

Причем, что характерно, "информационной деятельностью в сотрудничестве с государством-агрессором" может считаться даже выступление на российском телевидении. Иными словами, если украинский политолог выступит по скайпу на российском телевидении, его могут посадить в тюрьму за "сотрудничество с агрессором".

Другой законопроект направлен на создание оснований для запрета канонической Украинской Православной Церкви - тоже за "сотрудничество с агрессором". Для этого кого-либо из УПЦ нужно всего лишь осудить по статье "госизмена". То есть вводится еще и принцип коллективной ответственности. Проект распространяется также на партии и организации.

Помимо "охоты на ведьм", законопроект направлен на очевидную практическую цель - разорвать все связи с Украиной всех жителей Крыма и Донбасса, поскольку им будет просто опасно ездить на Украину. К слову, это также позволит еще больше расширить казнокрадство за счет пенсий почти 2 млн пенсионеров Крыма и Донбасса, которым она исправно начисляется.