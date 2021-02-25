"Охота на ведьм". В Раду внесен законопроект о "коллаборантах"

25 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
День защитника Украины, националист, бандеровцы, факельное шествие (2017) | Фото: EPA/UPG

"Охота на ведьм". В Раду внесен законопроект о "коллаборантах"

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Раде два законопроекта о "коллаборантах", которые по факту являются законопроектами об "охоте на ведьм" и преследовании граждан за их убеждения, политическую позицию и даже веру.
Читайте также:

Коллаборантом будет считаться любой, кто будет отрицать "вооруженную агрессии Россию против Украины" и "оккупацию" Крыма или Донбасса. Даже тот, кто будет признавать очевидность, что суверенитет Украины не распространяется на Крым, ДНР или ЛНР, подпадает под статью.

При этом законопроект касается не только украинских граждан, но и всех жителей Крыма или Донбасса (Киев продолжает считать их своими гражданами). Например, "за пропаганду в учебных заведениях, а также действия, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора", будет конфискация имущества. То есть если бывший учитель из Донбасса приедет на Украину, он может попасть под статью.

Все предприниматели из Крыма или Донбасса, поскольку они вели хозяйственную деятельность "во взаимодействии с государством-агрессором", могут быть посажены в тюрьму на срок до 3 лет.

Заключение на срок от 5 до 10 лет грозит тем, кто вел "информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, оккупационной администрации или вооруженных формирований для предотвращения ее ответственности за вооруженную агрессию против Украины, активное участие в таких мероприятиях". Это значит, что любой журналист из ДНР может быть посажен на 10 лет, если он пишет о войне Украины против Донбасса, ее политике в целом или просто занимает позицию, отражающую взгляды населения Донбасса. То есть за верность своим корням киевские власти вводят уголовную ответственность.

Причем, что характерно, "информационной деятельностью в сотрудничестве с государством-агрессором" может считаться даже выступление на российском телевидении. Иными словами, если украинский политолог выступит по скайпу на российском телевидении, его могут посадить в тюрьму за "сотрудничество с агрессором".

Другой законопроект направлен на создание оснований для запрета канонической Украинской Православной Церкви - тоже за "сотрудничество с агрессором". Для этого кого-либо из УПЦ нужно всего лишь осудить по статье "госизмена". То есть вводится еще и принцип коллективной ответственности. Проект распространяется также на партии и организации.

Помимо "охоты на ведьм", законопроект направлен на очевидную практическую цель - разорвать все связи с Украиной всех жителей Крыма и Донбасса, поскольку им будет просто опасно ездить на Украину. К слову, это также позволит еще больше расширить казнокрадство за счет пенсий почти 2 млн пенсионеров Крыма и Донбасса, которым она исправно начисляется.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Охота на ведьм". В Раду внесен законопроект о "коллаборантах"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, коллаборационизм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети