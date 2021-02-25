В Челябинской области до вечера продлили ограничение движения на дорогах

В Челябинской области ограничение движение по региональным дорогам продлено до 18 часов 25 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Ограничение движения распространяется на Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Октябрьский районы.

"Движение по основным региональным магистралям будет постепенно открываться раньше 18:00 по мере очистки дорожного полотна – техника работает в интенсивном режиме", - сообщили в ведомстве.

Напомним, режим ЧС введен в 13 муниципалитетах - в Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Кизильском, Карталинском, Кунашакском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском, Троицком, Чесменском районах и Локомотивном городском округе. В Катав-Ивановском районе и Кыштымском городском округе действует режим повышенной готовности.