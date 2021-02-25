25 Февраля 2021
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Трещины в доме на ул. Красноармейская, 78а (2021) | Фото: Накануне.RU

Жители разрушающейся сталинки рядом с ПРОМЭКТом ответили на обвинение "Маяка" в вымогательстве

Жители дома №78а по улице Красноармейской в Екатеринбурге раскритиковали заявления представителей "Маяка", осуществляющего снос здания ПРОМЭКТа по соседству. Жильцов возмутили обвинения в вымогательстве в их адрес, о которых рассказал вице-президент корпорации Олег Мошкарев. Об этом они написали в своем открытом письме руководству "Маяка" (имеется в редакции Накануне.RU).
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Одной из основных претензий граждан является якобы "утаивание" Мошкаревым конкретных фактов и деталей, как, например, какие именно граждане "вымогали деньги за молчание" и какие именно детали сноса были "нарочно преувеличены". По их мнению, именно эти размытые формулировки дают основания полагать, что руководство корпорации намеренно подтасовывает факты в угоду себе.

"Жителей дома на Красноармейской, 78а, завуалированно обвиняют в наличии собственных интересов. По мнению руководства "Маяка", жители дома имеют наглость (!) отстаивать собственные интересы. Коньков (основатель корпорации "Маяк") и Мошкарев многозначительно намекают, что жители якобы пытаются заработать на ситуации. "Маяку" якобы поступают предложения о плате за молчание. Здесь возникает риторический вопрос – молчание о чем? Как и ранее, подобные заявления можно интерпретировать таким образом, что Мошкарев в довольно странной форме признает нарушение "Маяком" норм законодательства, а жители из дома на Красноармейской, 78а, либо некие иные неназванные граждане знают о преступлениях корпорации, но требуют плату за молчание… Как еще можно толковать подобные инсинуации?" - пишет автор письма, отмечая, что каких-либо доказательств в вымогательстве руководство корпорации не предоставило.

Непонятны екатеринбуржцам и заявления руководства "Маяка" о том, что к появлению трещин на фасаде здания и обрушению подвала снос ПРОМЭКТа не имеет никакого отношения. Ранее Мошкарев заявил, что "по камню надо ударить несколько тысяч раз, чтобы он раскололся", а сама сталинка является старым домом, для которого скол штукатурки не является чем-то непредсказуемым. Жильцы дома саркастично предположили, что, по мнению вице-президента, они сами вышли и начали разрушать свой дом, чтобы деформация стен, которой не было еще при капитальном ремонте в 2019 г., "удивительным образом совпала" со сносом ПРОМЭКТа.

Трещины в доме на ул. Красноармейская, 78а(2021)|Фото: Накануне.RUТрещины в доме на ул. Красноармейская, 78а(2021)|Фото: Накануне.RUОбрушение подвала в доме на ул. Красноармейская, 78а(2021)|Фото: Накануне.RU

Возмутило жильцов и заявление Мошкарева об обследовании соседних домов и беседах с гражданами, проживающими в непосредственной близости к стройплощадке перед самим сносом. По их словам, это "мягко говоря, не правда: никаких обследований не проводилось, да и ни о каких "беседах с людьми" совету дома и его председателю также неизвестно". История, по мнению жильцов, для "Маяка" и его основателя Владимира Конькова якобы типичная. Еще в 2000-ых именно этот бизнесмен якобы вопреки протесту присоединил к дому на Красноармейской 9-этажное кирпичное здание под офисы, которое должно было быть 6-этажным жилым домом. По словам активистки Елены Литвиновой, все жильцы расписались против пристройки, однако по документам оказалось, что все проголосовали "за".

Трещины в доме на ул. Красноармейская, 78а(2021)|Фото: Накануне.RU

При этом жильцы сталинки на Красноармейской совсем не против сноса ПРОМЭКТа, но только если бы он проводился именно так, как об этом рассказывают руководители "Маяка". То есть, если бы у корпорации был согласованный проект сноса, в процессе сноса не нарушались бы права собственников соседних домов и не создавались бы невыносимые условия проживания в них людей. Сейчас же корпорация, по мнению жильцов, избрала принцип работы "моя собственность, а значит, что хочу – то и ворочу".

Снос здания ПРОМЭКТа(2021)|Фото: Накануне.RU

"Вместо всего перечисленного, корпорация "Маяк" на ровном месте создала проблему, устроив в режиме спецоперации дикий погром достаточно сложного объекта в центре Екатеринбурга, пытаясь с минимальными затратами снести здание ПРОМЭКТа в кратчайший срок. У этой неудачной попытки оказалось много негативных последствий, за которые руководство корпорации, видимо, не хочет нести никакой ответственности, огульно обвиняя всех вокруг в проплаченности, неадекватных требованиях, непрофессионализме и нежелании вести с ними конструктивный диалог. По мнению жителей дома на Красноармейской, 78а, мы наблюдаем как раз крайне неконструктивное поведение корпорации "Маяк" на фоне сноса возможного памятника конструктивизма", - так считает автор письма.

Напомним, что на прошлой неделе прокуратура отказалась от иска к ГУП "Инвесторой", которое начинало снос здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге, что было связано со сменой подрядчика. В свою очередь в "Маяке" объяснили возобновление сноса без публикации проекта, а также рассказали об устранении нарушений демонтажных работ, из-за которых было возбуждено административное дело.

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Жители разрушающейся сталинки рядом с ПРОМЭКТом ответили на обвинение "Маяка" в вымогательстве

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Теги: ПРОМЭКТ, снос здания, трещины на доме, Красноармейская, обрушение



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