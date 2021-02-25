Жители разрушающейся сталинки рядом с ПРОМЭКТом ответили на обвинение "Маяка" в вымогательстве

Жители дома №78а по улице Красноармейской в Екатеринбурге раскритиковали заявления представителей "Маяка", осуществляющего снос здания ПРОМЭКТа по соседству. Жильцов возмутили обвинения в вымогательстве в их адрес, о которых рассказал вице-президент корпорации Олег Мошкарев. Об этом они написали в своем открытом письме руководству "Маяка" (имеется в редакции Накануне.RU).

Одной из основных претензий граждан является якобы "утаивание" Мошкаревым конкретных фактов и деталей, как, например, какие именно граждане "вымогали деньги за молчание" и какие именно детали сноса были "нарочно преувеличены". По их мнению, именно эти размытые формулировки дают основания полагать, что руководство корпорации намеренно подтасовывает факты в угоду себе.

"Жителей дома на Красноармейской, 78а, завуалированно обвиняют в наличии собственных интересов. По мнению руководства "Маяка", жители дома имеют наглость (!) отстаивать собственные интересы. Коньков (основатель корпорации "Маяк") и Мошкарев многозначительно намекают, что жители якобы пытаются заработать на ситуации. "Маяку" якобы поступают предложения о плате за молчание. Здесь возникает риторический вопрос – молчание о чем? Как и ранее, подобные заявления можно интерпретировать таким образом, что Мошкарев в довольно странной форме признает нарушение "Маяком" норм законодательства, а жители из дома на Красноармейской, 78а, либо некие иные неназванные граждане знают о преступлениях корпорации, но требуют плату за молчание… Как еще можно толковать подобные инсинуации?" - пишет автор письма, отмечая, что каких-либо доказательств в вымогательстве руководство корпорации не предоставило.

Непонятны екатеринбуржцам и заявления руководства "Маяка" о том, что к появлению трещин на фасаде здания и обрушению подвала снос ПРОМЭКТа не имеет никакого отношения. Ранее Мошкарев заявил, что "по камню надо ударить несколько тысяч раз, чтобы он раскололся", а сама сталинка является старым домом, для которого скол штукатурки не является чем-то непредсказуемым. Жильцы дома саркастично предположили, что, по мнению вице-президента, они сами вышли и начали разрушать свой дом, чтобы деформация стен, которой не было еще при капитальном ремонте в 2019 г., "удивительным образом совпала" со сносом ПРОМЭКТа.

Возмутило жильцов и заявление Мошкарева об обследовании соседних домов и беседах с гражданами, проживающими в непосредственной близости к стройплощадке перед самим сносом. По их словам, это "мягко говоря, не правда: никаких обследований не проводилось, да и ни о каких "беседах с людьми" совету дома и его председателю также неизвестно". История, по мнению жильцов, для "Маяка" и его основателя Владимира Конькова якобы типичная. Еще в 2000-ых именно этот бизнесмен якобы вопреки протесту присоединил к дому на Красноармейской 9-этажное кирпичное здание под офисы, которое должно было быть 6-этажным жилым домом. По словам активистки Елены Литвиновой, все жильцы расписались против пристройки, однако по документам оказалось, что все проголосовали "за".

При этом жильцы сталинки на Красноармейской совсем не против сноса ПРОМЭКТа, но только если бы он проводился именно так, как об этом рассказывают руководители "Маяка". То есть, если бы у корпорации был согласованный проект сноса, в процессе сноса не нарушались бы права собственников соседних домов и не создавались бы невыносимые условия проживания в них людей. Сейчас же корпорация, по мнению жильцов, избрала принцип работы "моя собственность, а значит, что хочу – то и ворочу".

"Вместо всего перечисленного, корпорация "Маяк" на ровном месте создала проблему, устроив в режиме спецоперации дикий погром достаточно сложного объекта в центре Екатеринбурга, пытаясь с минимальными затратами снести здание ПРОМЭКТа в кратчайший срок. У этой неудачной попытки оказалось много негативных последствий, за которые руководство корпорации, видимо, не хочет нести никакой ответственности, огульно обвиняя всех вокруг в проплаченности, неадекватных требованиях, непрофессионализме и нежелании вести с ними конструктивный диалог. По мнению жителей дома на Красноармейской, 78а, мы наблюдаем как раз крайне неконструктивное поведение корпорации "Маяк" на фоне сноса возможного памятника конструктивизма", - так считает автор письма.

Напомним, что на прошлой неделе прокуратура отказалась от иска к ГУП "Инвесторой", которое начинало снос здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге, что было связано со сменой подрядчика. В свою очередь в "Маяке" объяснили возобновление сноса без публикации проекта, а также рассказали об устранении нарушений демонтажных работ, из-за которых было возбуждено административное дело.