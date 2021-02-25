Каждый десятый бизнес в России готовится к закрытию в 2021 году

Каждое десятое предприятие в России может закрыться в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Отмечается, что спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей компаний. В начале года у трети респондентов продолжил снижаться оборот, у 27% он сохранился на уровне прошлого года.

В итоге каждое десятое предприятие (9,7%) готовится к закрытию. 19,1% респондентов заявили о постепенном восстановлении прошлогодних потерь.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о старте годовой программы кредитования ФОТ3.0 для бизнеса из наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Потенциально, по расчетам правительства, помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. компаний, в которых работают 1,5 млн человек.