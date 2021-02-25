СМИ: Московские власти установят в метро камеры для наблюдения за "праздношатанием"

85 станций столичного метрополитена будут оборудованы мультимедийными экранами с камерами видеонаблюдения. Они будут распознавать быстрые движения, пересечение линий и "праздношатания". Руководство метрополитена объясняет это дооборудование необходимостью информирования пассажиров. Ну и, конечно, реклама будет транслироваться. Эксперты предупреждают – камеры смогут собирать информацию и в маркетинговых целях, пишет "Коммерсант".

На запкупку 316 экранов с камерами (с функцией распознавания лиц) будет потрачено 932 млн руб., это данные портала госзакупок. В техническом задании говорится, что каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, "детектирование лиц", подсчет людей и распознавание их скопления. Там же говорится, что модуль должен фиксировать "пересечение линии", "быстрое движение", "праздношатание".

Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Также к системе подключат внешнюю рекламную платформу, чья принадлежность не уточняется.

Эксперты отмечают, что у пассажиров едва ли будут спрашивать согласие на хранение, сбор и обработку данных о них.